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Corona virüsü olduğunu gizledi, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, doğum sancısının başlaması üzerine hastaneye kaldırılan ve corona virüüs hastası olduğunu gizleyen N.Ü. (22), doğuma alındı. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren N.Ü., corona virüsü nedeniyle tedaviye alındı.

22:57 -
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Corona virüsü olduğunu gizledi, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı

Gebze’de, iddiaya göre A.D. ile dini nikahlı hamile eşi N.Ü. özel bir hastaneye gitti. Yapılan corona virüsü testinde A.D.´nin sonucu negatif, N.Ü.´nün ise pozitif çıktı.

SANCISI TUTTU HASTANEYE KALDIRILDI

N.Ü. tedavisine başka hastanede devam edeceğini belirterek hastaneden ayrıldı. N.Ü., dün doğum sancılarının başlaması üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Doğuma alınan N.Ü., sağlık görevlilerinden corona virüsü hastası olduğunu gizledi. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren N.Ü., corona hastası olduğunun belirlenmesi üzerine tedaviye alındı. DHA

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