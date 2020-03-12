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Corona virüsü paylaşımlarına operasyon: 2 kişi gözaltına alındı

Muş'ta bazı sosyal medya hesaplarından Corona virüsü vakası görüldüğü yönünde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

20:54 -
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Corona virüsü paylaşımlarına operasyon: 2 kişi gözaltına alındı

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Muş'ta yeni Corona virüsü (Covid -19) vakası görüldüğü; devlet hastanesinin karantinaya alındığı ve bu durumun kamuoyundan saklandığını iddia eden paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

* İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla paylaşım yaptığı, maksatlı ve provokasyon içeren paylaşım sahipleri hakkında adli işlem başlatılmış olup iki kişi adli mercilerin talimatı ile gözaltına alınmıştır.

* Bu tür asılsız ve suç unsuru içeren paylaşımlara ilişkin siber devriye faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. İHA

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