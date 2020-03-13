Corona virüsü Rodos’u da kapattı

Dünya genelinde gündemi meşgul eden Corona virüsü komşu Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın adalarından birisi olan Rodos'ta da kendini hissettirdi. Yetkililerin açıklamasına göre göre Rodos Adası'nda bugünden itibaren sinema, tiyatro, kafeterya, müzikhol ve tavernalar ile birlikte AVM, adliyeler, bar ve okullar ile birlikte kapalı alanlardaki çocuk oyun yerleri kapatıldı.

SADECE BANKA, MARKET VE ECZANELER AÇIK

Yapılan açıklamada sadece eczaneler başta olmak üzere banka ve marketlerin açık olabileceği belirtildi. Tüm ulaşım yollarının boş olduğu adada kimsenin evden çıkması istenmiyor. Yaşlıların evlerine siparişleri için telefon hatlarının kullanılması istendi.

ARNAVUTLUK SINIRI KAPATILIYOR

Edinilen bilgiye göre konu her ne kadar kesinlik kazanmasa da Yunanistan ile Arnavutluk arasında kara ve hava sınır kapılarının da yarın (Cumartesi) günü itibariyle kapatılacağı öğrenildi.

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