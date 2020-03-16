Corona virüsü sadece bu ülkede yok!

Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, vatandaşlarını corona virüsü salgınından korumak amacıyla geçici önlemler alınacağını açıkladı. Alınacak önlemler çerçevesinde, Karadağ vatandaşı olmayanların ülkeye girişi yasaklandı. Fakat, Karadağ'da oturma izni olanlar ve mal taşımacılığı yapanlar bu yasaktan muaf tutuldu.

Karadağ dışından ülkeye dönen vatandaşların kendisini karantinaya alması uyarısında bulunulurken, otellerde verilen konaklama hizmetleri de askıya alındı. Kararlar alındığında konaklama yapan ziyaretçiler bu yasaktan muaf tutuldu.

Tüm diskolar, barlar, kafeler, spor salonları, restoranlar, kumarhaneler kapatılırken, mağazalarda aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı 50 ile sınırlandırıldı. Çiftçi pazarlarında ise aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı 100 ile sınırlandırıldı.

Karadağ yönetimi corona virüsü salgınına karşı birlik olunması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla komşu ülkelere yardım amacıyla limanların kapasitelerine arttırabileceğini vurguladı. (İHA)

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