Corona virüsüne odaklandık, neleri unuttuk?

Corona virüsü salgınıyla ‘resmen’ 11 Mart gecesi tanışan Türkiye’nin gündemi hiç de iç açıcı değildi. Deprem, çığ gibi doğal afetlerin yanı sıra komşularımızla yaşadığımız diplomatik gerilimler ve Suriye’de verdiğimiz şehitlerle 2020’ye hiç iyi başlamamıştık.

6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ FELAKET

24 Ocak akşamı saat 20.55’te Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan ve 40 saniye süren deprem Elazığ’ın yanı sıra Malatya’yı da vurdu. Resmi rakamlara göre 41 kişi ölü, 1607 kişi yaralandı. Felaketin, sıcaklığın 0’ın altına düştüğü ocak ayında meydana gelmesi, depremzedelerin hayatını iki kat zora soktu. On binlerce kişi konteyner ve çadırlara yerleştirildi.

24 SAAT İÇİNDE AYNI YERE İKİ ÇIĞ DÜŞTÜ

4 Şubat günü Van-Bahçesaray karayolunun 33’üncü kilometresine çığ düştü. Çığ altında kalan iş makinesi ile minibüsteki yedi kişi kurtarılırken, beş kişi de hayatını kaybetti. İki kişinin daha karlar altında olduğu tespit edilince; AFAD, UMKE, itfaye ve jandarma ekiplerinden oluşan 350 kişi arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmaların yapıldığı noktaya 5 Şubat günü sabah saatlerinde bir kez daha çığ düştü. Çoğu asker 36 kişi yaşamını yitirdi. Peş peşe yaşanan iki facia sonrası 41 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

UÇAK PİSTTEN ÇIKTI

5 Şubat’da Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkan Pegasus Hava Yolları’nın İzmir-İstanbul seferini yapan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na indikten sonra pistten çıktı. Uçakta bulunan 183 kişiden (177 yolcu ve 6 mürettebat) üçü hayatını kaybetti.

DÖRT TÜRK, IRKÇI ALMAN’IN KURBANI OLDU

19 Şubat’ta Almanya'nın Hanau kentindeki iki nargile kafeye düzenlenen ırkçı saldırıda dördü Türk, dokuz kişi hunharca öldürüldü. Saldırgan Tobias Rathjen, annesini öldürdükten sonra intihar etti. Sadece Almanya’nın değil dünyanın gündemine oturan Rathjen’in ‘tüm ulusları yok etmek isteyen bir ırkçı’ olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA DEPREM

23 Şubat sabahı saat 08.53’te Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olarak İran’ın Hoy şehri olarak açıklandı. Sarsıntı; Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler köyünde çok sayıda binayı yıktı. Dördü çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

BİR AYDA 53 ŞEHİT VERDİK

27 Şubat günü Suriye’nin İdlib kentinde ateşkesi sağlamak ve güvenli bölge oluşturmak için bulunan askerlerimiz, Esad rejimine bağlı güçlerin saldırısına uğradı. İki ayrı hava saldırısında 36 Mehmetçik şehit düştü. Şubat ayında rejim güçlerini saldırıları ve yaşanan çatışmalarda verdiğimiz şehit sayısı 53 olarak açıklandı.

YUNAN SINIRINA 1000 ÖZEL HAREKAT POLİSİ

27 Şubat günü Suriye'nin İdlib kentinde 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Türkiye mülteci politikasını değiştirdi, göçmenlerin Türkiye sınırından Avrupa ülkelerine ilerleyişini serbest bıraktı.

On binlerce mülteci sınır kapılarına ve Meriç Nehri'ne akın etti. Türkiye, Yunan güvenlik güçlerinin bazı göçmenleri yakalayarak zorla Edirne’ye göndermesinin ardından, iki ülkenin arasındaki tansiyonu yükseltecek bir karar aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam donanımlı ve teçhizatlı 1000 Özel Harekat polisinin sınıra gönderildiğini açıkladı.