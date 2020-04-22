Corona virüsü salgını sonrası İstanbul için iyi haber!

İBB İstatistik Ofisi, Nisan 2020 İstanbul Çevre Bülteni'ni yayınladı. Bültende, İstanbul'a ilişkin hava kalitesi, su, çevre yönetimi, temizlik, doğalgaz istatistikleri yer aldı. İstatistiklere göre İstanbul'da nisan ayında hava kalitesi endeksi yüzde 28,6 oranında iyileşme gösterdi.

En yüksek hava kirliliği Kartal, Ümraniye ve Kadıköy istasyonlarında ölçüldü. En düşük hava kirliliği ise Kandilli, Sarıyer ve Büyükada istasyonlarında kaydedildi. İstanbul'da 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında ortalama Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 55 iken, 1-12 Nisan 2020 tarihleri arasında yüzde 28,6 oranında iyileşme göstererek 39'a düştü.

SALGINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ DENİZ TRAFİĞİNDE

Corona virüsü salgını döneminde İstanbul'da hava kirliliği endeksindeki düşüş en fazla deniz trafiğinde gözlendi. Salgın nedeniyle kent içi hareket kısıtlama uygulamalarının başlamasından sonra 16 Mart – 10 Nisan 2020 tarihlerinde ortalama ölçülen HKİ 44 iken, 2019 yılının aynı döneminde bu değerler 61 olarak ölçülmüştü. Dolayısıyla hava kalitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 iyileşme gösterdi.

YASAKLAR ETKİLİ OLDU

Covid-19 yasaklarından önceki hafta sonunda (7 – 8 Mart 2020) 63 olarak ölçülen HKİ; eğitim kurumlarının tatili, 65 yaş üstü ve 20 Yaş altı yasağı ve iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulamaların olduğu 11– 12 Nisan 2020 arasında 53 olarak ölçüldü.

EN FAZLA DOĞALGAZ ABONESİ ESENYURT'TA

Çevre Bülteni'nde yer alan istatistikler içinde dikkat çeken diğer veriler de şöyle:

* 2020 yılının ilk çeyreğinde en fazla evsel atık Küçükçekmece ilçesinden toplandı. Küçükçekmece'yi Bağcılar, Pendik ve Ümraniye ilçeleri takip etti. Çöp toplama sefer sayısı en fazla Fatih'te gerçekleşti. İstanbul'da günlük mekanik süpürme alanı, 2018 yılına göre 175 bin metrekare artarak 7,5 milyon metrekareye yükseldi.

* En fazla doğalgaz abonesi Esenyurt'ta bulunuyor. 2019 yılı toplam doğalgaz tüketim miktarı 6 milyar 296 milyon 350 bin 889 metreküp iken, 2020 Ocak ayındaki tüketim miktarı ise 1 milyar 202 milyon 940 bin 877 metreküp olarak gerçekleşti.