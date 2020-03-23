Corona virüsü salgını suç oranlarında da düşüşe neden oldu

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak bütün dünyaya sıçrayan corona virüsü Türkiye’de de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam sosyal medya hesabından, 30 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 236 kişiye corona virüsü tanısı konduğunu açıklamıştı.

CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Corona virüsünün yayılmasından endişe eden çok sayıda İstanbullu evine kapanınca hırsızlık, gasp gibi suç oranlarında da yüzde 37’lik bir düşüş yaşandı. Asayiş raporlarına yansıyan bilgiye göre İstanbul’da günde 35 evden hırsızlık olayı 15’e düşerken, gasp şikayetlerinde de yüzde 35’lik azalma yaşandı. Öte yandan, 155 Polis İmdat hattını arayan vatandaşların sayısında da düşüş olduğu kaydedildi.

POLİS TEDBİRLERİNİ ARTIRDI

Suç oranlarının azalmasına rağmen polis ekipleri tedbiri elden bırakmadı. Salgın sebebiyle kapatılan iş zyerlerinde yaşanabilecek hırsızlık olaylarını engellemek için önlemler artırıldı. Kapalı iş yerlerinden hırsızlık yaşanmaması için de polis ekipleri ve gece bekçileri tedbirlerini artırdı.