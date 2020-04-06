Corona virüsü şiddeti sokaklardan eve taşıdı

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak bütün dünyaya sıçrayan corona virüsü Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor.

Getirilen yasaklar ve yetkililerin çağrıları İstanbulluların büyük kısmının evlerine kapanmasını sağladı. Bu durumu asayiş olaylarına da yansıdı.

SUÇ ORANI YÜZDE 22.6 AZALDI

Genellikle sokaklarda yaşanan gasp, hırsızlık, yankesicilik gibi suç olaylarıyla birlikte toplu taşımada meydana gelen taciz olaylarında düşüşler yaşandı.

İstanbul'da 2019 yılının Ocak-Mart döneminde gasp, cinayet, kapkaç ve hırsızlığın da aralarında bulunduğu 11 bin 734 olay gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak-Mart tarihinde ise bu sayı 9 bin 85'e gerileyerek yüzde 22.6'lık bir düşüş yaşadı.

Ayrıca yaşanan olayların aydınlatılmasında da başarı sağlandı.

AİLE İÇİ ŞİDDET ARTTI

Etkisini artıran salgınla birlikte zaman zaman sokaklarda yaşanan şiddet, sosyal izolasyonla birlikte evlere taşındı. Bununla birlikte aile içi şiddet ve kadına şiddet olaylarında artış yaşandı.

Mart 2019 tarihlerinde 1804 aile içi şiddet olayı yaşanırken, 2020 Mart tarihinde bu sayı 38,2'lik artış göstererek 2493’e yükseldi. Ayrıca yaşanan aile içi şiddet olaylarında birçok ihbarın da engellendiği değerlendiriliyor.

POLİS ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Sokaklarda yaşanan suç oranlarının azalmasına rağmen polis ekipleri tedbiri elden bırakmadı. Salgın sebebiyle kapatılan işyerlerinde yaşanabilecek hırsızlık olaylarını engellemek için önlemler artırıldı.

Kapalı iş yerlerinden hırsızlık yaşanmaması için de polis ekipleri ve gece bekçileri tedbirlerini artırdı.