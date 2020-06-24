Corona virüsü son durum: Bakan Koca il il vaka sayısı açıkladı

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü ile alakalı verileri günlük olarak açıklıyor. Bakan Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre; Türkiye'de 190 bin 165 corona virüsü vakası tespit edilmiş durumda. 23 Haziran corona virüsü günlük verilerine göre, bin 268 kişide virüs tespit edildi. Günlük iyileşen hasta sayısı ise bin 315 kişi olarak kayıtlara geçti. İşte corona virüsü ile ilgili son bilgiler…

ADANA, ANKARA VE KOCAELİ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara’da 21, Kocaeli’de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla” açıklamasında bulundu.

ÇİZRE'DE VAKA ARTIŞ SAYISI ÇOK FAZLA

Şırnak'ın ilçesi Cizre'den gelen haberler de iç acıcı değil. Şehirde virüs tespit edilen hastalarda artış olduğu saptanırken, geçtiğimiz günler alınan kararla ilçe genelinde maske takmak da zorunlu hale getirilmişti.