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Corona virüsü şüphesi sokak kapattırdı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir sokakta birden fazla Covid-19 vakasından şüphe edilmesiyle, tüm sokağa karantina uygulandı. Özel kıyafetli polisler ve barikatlarla çevrilen, giriş-çıkışların engellendiği sokak, Sakarya'daki ilk karantina uygulaması oldu.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
18:04 -
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Sakarya Valiliği tarafından alınan kararla Adapazarı Şeker Mahallesi’de Mete Sokak 2’nci bir emre kadar karantina altına alındı.

POLİSLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen özel kıyafetli polisler sokağa giriş ve çıkışları engelledi.

COVİD-19 ŞÜPHESİNDE BİRDEN ÇOK VAKA VAR

Sokağa giriş ve çıkışların bariyerle kapatıldığı görüldü. Karantina sebebi ise Covid-19 şüphesindeki vakalar gösterildi. Bu karantina kararı ise Sakarya’da ilk olarak notlara düştü.

FOTO: SÖZCÜ

VALİLİK DUYURDU

Sakarya Valiliği konuyla ilgili olarak bir duyuru yayınladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İlimiz Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi’nde bulunan bir sokakta COVID-19 şüphelisi vakaları görülmesi üzerine Sağlık Birimlerimizin yerinde yapmış oldukları tespite dayanılarak, Adapazarı İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile ikinci bir emre kadar karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır.

* Tespit edilen sokak güvenlik güçlerimizce kapatılarak giriş ve çıkışlar engellenmiştir.

FOTO: SÖZCÜ

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Son güncelleme: 18:13 02.04.2020
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