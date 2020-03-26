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Corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan kişi polisi alarma geçirdi!

Denizli'de, corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan ve etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Murat E. ambulansa bineceği sırada, "Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyim" dedi.

00:25 -
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Corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan kişi polisi alarma geçirdi!

Denizli’de akşam saatlerinde nefes darlığı ve öksürük şikayeti çeken Murat E. (44), Denizli Devlet Hastanesi´ne başvurdu.

Corona virüsü şüphesi üzerine Murat E. gözlem altına alındı. Gerekli testleri yapılacağı sırada Murat E. iddiaya göre, hastaneden kaçtı.

FOTO: DHA

Sağlık personelinin ihbarı üzerine hastane çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Arama çalışması başlatan ekipler, Murat E.’yi Saraylar Mahallesi Örnek Caddesi’nde buldu. Polis ekipleri, corona virüsü şüphelisinin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi.

“ANKARA BEBESİYİM”

Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp, ambulansa bindirilen Murat E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, “Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyim” dedi.

Corona virüsü şüphesi taşıyan kişi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. DHA

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