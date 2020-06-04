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Corona virüsü taşıyan kadınla yolculuk yapan 30 kişinin test sonucu belli oldu

İstanbul’dan Diyarbakır’a seyahat halindeyken 2 gün önce yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığını öğrenen kadınla yolculuk yapan 30 kişinin test sonuçları negatif çıktı.

19:00 -
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Corona virüsü taşıyan kadınla yolculuk yapan 30 kişinin test sonucu belli oldu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan S.Ç. isimli yaşlı kadın 2 gün önce corona virüsü testi yaptırdı. Test sonuçları henüz çıkmayan kadın, memleketi Diyarbakır'a gitmek için bilet aldı.

İstanbul'dan hareket eden otobüse binen kadının test sonuçları yolculuğu esnasında doktoru tarafından kendisine aktarıldı. Yolda panikleyen kadın durumu muavine bildirince, Diyarbakır'a gitmekte olan yolcu otobüsü Sakarya'da durdu.

Foto: İHA

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen kadın karantina altına alınırken, yolcu otobüsü ise tekrardan hareket etti.

Hastane yetkililerinin otobüs şoförüne ulaşmasının ardından, içerisinde 22 yetişkin, 5 çocuk ve 3 personelin bulunduğu araç içindekilerin corona virüsü testi yaptırması için Bolu'ya yönlendirildi.

Foto: İHA

Bolu'da polis ekipleri tarafından Batı Gişelerde durdurulan otobüs, içerisindeki 30 yolcuya corona virüsü testi yapılması için Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Otobüsten tek tek indirilerek sağlık merkezine alınan yolcuların test sonuçları negatif çıktı. (İHA)

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Son güncelleme: 19:04 04.06.2020
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