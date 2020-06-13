Corona tedavisi gören ikiz kardeşler hayatlarını kaybetti

Eskişehir'de 62 yaşındaki corona virüsü tedavisi gören ikiz kardeşler birer hafta ara ile hayatlarını kaybetti.

SEVİLEN İŞ İNSANİ VE SİYASETÇİYDİ

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde bir süre corona virüsü tedavisi gören iş insanı İsmail Hakkı Öztekin geçtiğimiz hafta Cumartesi günü virüse yenik düşerek hayatını kaybetmiş ve Pazar günü de öğle namazına müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

62 yaşındaki Öztekin, Eskişehir’de DP ve DYP'nin birçok kademesinde görev almış ve siyaset yapmıştı. Bir süre önce Eskişehir Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevini üstelenen Öztekin, son olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Tenis Kulübü Başkanlığı görevinin yürütüyordu.

Öztekin'in vefatının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi sosyal medya hesaplarından taziye mesajı ve üzüntülerini ifade etmişlerdi.

BİR HAFTA GEÇMEDEN İKİZİ VEFAT ETTİ

İş insanı İsmail Hakkı Öztekin'in ölümünün üzerinden bir hafta geçmeden corona virüsü tedavisi gören ikiz kardeşi Nurşen Öztekin'in de geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Nurşen Öztekin, dün ikindi namazını müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.