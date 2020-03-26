Corona virüsü tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon

Osmangazi SÖS Büro Amirliği, Çarşı Polis Merkezi ve Ahlak Büro Amirliğince İl genelinde Corona virüsü sebebiyle iş yerlerine yönelik soruşturma yürüten ekipler 00.00’da harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona 100'e yakın polis katıldı.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesin’de bulunan Çiçek Pasajı gece kulübüne baskın yapan ekipler kapıları kırarak içeriye girdi.

Gece yarısı polisleri karşısında gören çalışanlar ve müşteriler ne olduğunu anlamadan gözaltına alındı.

Gece yarısı başlayan operasyonun sürdüğü ve gözaltıların devam ettiği öğrenilirken, açık iş yerleri mühürlendi. İHA