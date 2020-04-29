Corona virüsü testi için para istediler arabayla hastaneye girmeye çalıştı

Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Güleryüz öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evinin yakınında bulunan bir özel hastaneye başvurdu.

Görevlilere corona virüsüne yakalandığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine görevliler Güleryüz’ü vezneye yönlendirdi. Vezneye giden Güleryüz’ün iddiasına göre, kendisinden test ve tomografi gibi işlemler için 4 bin TL istendi.

CİPLE HASTANE KAPISINDAN GİRMEYE ÇALIŞTI

İstenen ücrete itiraz eden Güleryüz ve hastane çalışanları arasında bu sebeple tartışma çıktı. Öfkeyle dışarı çıkan Güleryüz, aracıyla hastane kapısından içeri girmeye çalıştı. Kapıya çarptıktan sonra geri manevra yaparak tekrar kapıya çarpan Güleryüz camların kırılmasına neden oldu.

Bu anlar hastane içerisinde büyük paniğe neden oldu. Olay anı vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Güleryüz de bu esnada kendi cep telefonuyla görüntü çekerek hastane yetkililerine tepki gösterdi.

Duruma müdahale eden hastanenin güvenlik personeli Güleryüz’ü araçtan indirip polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli adamı gözaltına alırken, araç çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

“BEN DE SİNİRLENDİM ARACIMLA GİRDİM”

Olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen Mahmut Güleryüz yaşananları şöyle anlattı:

* İki üç gündür öksürüğüm vardı. Öksürüğüm geçmeyince de corona virüsü testi için hastaneye gittim. Bana en yakın hastane buydu.

* Test için ücret talep ettiler benden. ‘Biz de şüpheleniyoruz tomografi çekilecek’ dediler. Ondan sonra ödeme yerine geçince 4 bin lira hesap çıkardılar.

* Bu tutarı ödeyecek gücüm olmadığını söyledim. ‘Haberlerde de söylediler ücretsiz yapılması gerekiyor’ dedim dinlemediler. Sinirlendiğim için, ‘arabayla girerim beni ciddiye alın’ dedim. Bana ‘ne yaparsan yap’ dediler.

* Ben de sinirlendim aracımla girdim. Yapmaman gerekirdi ama o an sinirle yaptım. Pişmanım yapmamam gerekirdi.

Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Güleryüz savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

“SOMUT BULGU OLMADIĞI HALDE TEST İSTEDİ”

Bu arada olayın meydana geldiği özel hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Güleryüz’ün saat 19.00’da hastaneye geldiği ve o sırada acil serviste görevli doktor tarafından yapılan muayenesinde COVID-19’a ilişkin bir bulgu gözlemlenmediği belirtildi.

“Ancak istediği takdirde gerekli tetkik ve tahlillerin yapılabileceğini aktararak, şahsı acil servis birimimizin bankosuna yönlendirmiştir.” denilen açıklamada, Güleryüz’ün herhangi bir somut COVID-19 belirtisine sahip olmadığı halde, COVID-19 tanısı için gerekli testlerin yapılmasını istediği iddia edildi.

“ŞİKAYETÇİ OLUNMUŞ VE KONU YARGIYA İNTİKAL ETMİŞTİR”

O sırada bankoda görev yapan çalışma arkadaşlarımız şahsa ilgili algoritma doğrultusunda uygulanması gereken süreci anlatmış, ilgili tetkik ve tahlillerin masrafı kendisine bildirerek onayını istemiştir. denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Masrafın telaffuz edilmesiyle birlikte, şahıs beklenmeyen bir biçimde sözlü şiddete başvurmuş, hastanemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin aksamasına ve acil servis birimimizde tedavi alan/almaya hazırlanan hastalarımızı rahatsız edici davranışlarda bulunmaya başlamıştır.

* Şahıs ilgili görevlilerimizin uyarılarına aldırış etmeden, acil servis kapısından çıkarak binamızın otopark kısmında duran özel aracına binmiş ve zarar verme kastıyla binamızın girişine birkaç kez çarparak, binamızda maddi zarara, ayrıca hem personelimizde hem de hastalarımızda korku ve paniğe neden olmuştur.

* Bu nedenle 155 aranarak polis çağrılmış ve saldırgan kişi gelen polis ekipleri eşliğinde karakola götürülmüştür. Şahıs hakkında şikayetçi olunmuş ve konu yargıya intikal etmiştir.

“SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR”

* Pandemi süreci nedeniyle büyük özveriyle, gece-gündüz demeden toplum sağlığı için çalışan bizler söz konusu olayın yaşanması nedeniyle duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşır, hem şiddete maruz bırakılan personelimiz hem de o sırada hastanemizde bulunan ve ilgili şahsın yaşattığı dehşete tanıklık eden hastalarımız adına hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bilginize sunarız.

* Bu olayın sağlık kurumlarında yaşanan son şiddet vakası olmasını diliyor, bu vesileyle tüm toplumumuzu bir kez daha “Sağlıkta şiddete hayır” demeye çağırıyoruz. (DHA)