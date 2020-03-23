Corona virüsü testi nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı online corona virüsü testi yayında…

Corono virüsü salgının ülkemizde yayılmasının ardından en ufak belirtilerde bile vatandaşlar corona virüsü testi yaptırmak isteyebiliyor. Sağlık Bakanlığı, corona virüsü mücadelesinde online olarak corona virüsü testi sayfasını erişime açtı. Sorulan sorulara verilen yanıtlara göre durumunuza daire öneri sonucu çıkıyor. Peki Corona virüsü testi nasıl yapılır? Online Corona testi ücretli mi?

Corona virüsünün ülke geneline yayılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı, kendilerinde belirtiler taşıdığını düşünen vatandaşlar için online Corona testini yayınladı. Ancak yayınlanan Corona testinde çıkan sonuçların sadece öneri niteliği taşıyor, bir resmiyeti bulunmuyor. Peki corona virüsü testi nasıl yapılır?

CORONA VİRÜSÜ TESTİ NASIL YAPILIR?

Corona testi için vatandaşların öncelikle sisteme giriş yapması gerekiyor. Giriş sayfasında T.C kimlik no, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası isteniyor.

Online corona virüsü testinde sorulan sorular şöyle:

SORU: Son 14 gün içinde en uzun bulunduğunuz şehir

SORU: Sağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni vb.):

1- Evet 2- Hayır

SORU: Hastalıklardan sizde olan varsa işaretleyiniz

1- Kronik akciğer hastalığı

2- Diyabet (şeker) hastalığı

3- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

4- Kronik karaciğer hastalığı

5- Kronik böbrek hastalığı

6- Kronik kalp rahatsızlığı

7- Genetik rahatsızlık

8- Düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum

9- Kan kanseri (hematolojik kanser)

10- Diğer kanser türleri (solid kanser)

11- Kemoterapi görüyorum

12- Bağışıklık sistemi bozukluğu

13- Kortizon tedavisi alıyorum

SORU: Son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülke varsa listeden seçiniz. (Birden fazla seçebilirsiniz, yok ise lütfen boş bırakınız)

SORU: Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu?

1- Evet 2- Hayır

SORU: Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle,grip, zatürre vb.) olan birisi ile temasınız oldu mu?

1- Evet 2- Hayır

SORU: Aşağıdaki semptomlardan hangisi sizde mevcutta bulunmaktadır?

1- Ateşim 38.0 derece altındadır. / Ateşim yok

2- Yüksek ateş (38.0 ile 38.5 arası)

3- Yüksek ateş (38.5 üzerinde)

4- Yeni başlayan öksürük

5- Yeni başlayan nefes darlığı (Normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak)

6- Yeni başlayan boğaz ağrısı

7- Yeni başlayan baş ağrısı

8- Yeni başlayan göğüs sıkışması

9- Yeni başlayan burun akıntısı

10- Yeni başlayan vücut ağrıları (kas/eklem ağrısı)

11- Yeni başlayan halsizlik (Son bir hafta)

12- Yeni başlayan ishal, mide bulantınız veya kusma durumunuz var mı?

Sorularına kendinize uygun şekilde yanıt veriyorsunuz. Ardından sonuç olarak yanıtlara göre Corona virüsü ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür” ya da “Sağlık durumunuzun yakından değerlendirilmesi için lütfen maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz” uyarısında bulunuluyor.