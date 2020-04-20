Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsü testi pozitif çıktı, 2 kez hastaneden kaçtı

 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde corona virüsü testi pozitif çıkan ve karantina altına alınmamak için 2 kez hastaneden kaçan M.K., pişmanlık duyarak kendi isteğiyle hastaneye gitti.

13:47 -
Haberler Gündem
Corona virüsü testi pozitif çıktı, 2 kez hastaneden kaçtı

Çorlu´da yaşayan M.K., geçen pazartesi günü Çorlu Devlet Hastanesi´ne giderek muayene oldu. Yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan M.K., karantinaya girmeden hastaneden kaçtı.

Hastane yönetiminin durumu bildirdiği polis, M.K.´yi bir gün sonra parkta otururken yakaladı. M.K., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

YENİDEN KAÇTI, PİŞMAN OLUP DÖNDÜ

M.K., geçen çarşamba yeniden hastaneden kaçarken, polis her yerde arama çalışması başlattı.

Pişmanlık duyan M.K., cuma günü kendi isteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi´ne başvurup, tedavi olmak istediğini söyledi. M.K., bugün ise Tekirdağ Devlet Hastanesi´ne sevk edilerek, tedaviye alındı. (DHA)

Çarşamba Çorlu Corona Cuma hastane Pazartesi Polis Tekirdağ
Son güncelleme: 14:14 20.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more