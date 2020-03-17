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Corona virüsü Türkiye’de hangi şehirde? Corona virüsü kaç kişide görüldü?

Ülkemizde ilk Corona virüsü vakasının görülmesinin ardından salgına yakalananların sayısı her geçen gün artıyor. Yeni tanılarla birlikte toplam hasta sayısının 47 olduğunu belirten Bakan Fahrettin Koca, "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü." dedi. Corona virüsü Türkiye'de hangi şehirde görüldü, virüse yakalanan kişiler hangi hastanede tedavi ediliyor soruları merak konusu oldu ancak konu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Hastaların hangi şehirde ve hastanede olduğunun açıklanıp açıklanmayacağı ise hala bilinmiyor.

08:23 -
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Corona virüsü Türkiye’de hangi şehirde? Corona virüsü kaç kişide görüldü?

Tüm dünyada dalga dalga yayılan binlerce fazla kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü Türkiye’de yayılıyor. Türkiye'de 11 Mart'ta 1 vaka, 13 Mart'ta 5 vaka, 14 Mart'ta 6 vaka, 15 Mart'ta 18 vaka ve 16 Mart'ta 47 vaka tespit edildi.

CORONA VİRÜSÜ HANGİ ŞEHİRDE AÇIKLANMADI

Corona virüsüne yakalananların sayısı artmasına rağmen henüz hiçbir hastanın nerede yaşadığı ya da hangi hastanede tedavi gördüğü açıklanmadı.

Ancak testleri pozitif çıkan Çok Gezenti isimli programı sunucusu Burak Akkul’un İstanbul’da tedavi gördüğü biliniyor.

İLK BEŞ VAKA DA AYNI ŞEHİRDE OLABİLİR

Sağlık Bakanı'nın virsüne yakalananlar hakkında yaptığı ikinci açıklamasına göre ikinci corona virüsü vakası ve ilk corona virüsü vakasının yakın çevresinden. Bu sebeple iki vakanın da aynı şehirde olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca corona virüsü tespit edilen 3 kişinin de ilk vakayla temas içinde olanlardan tespit edildiğini belirtildi.

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