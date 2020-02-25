Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsünde son durum nedir?

Corona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. İran’da şu ana kadar 95 vakada görülen corona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16’ya yükseldi. İran’ın yanı sıra İsrail ve Lübnan’da da corona virüsü vakaları olduğu açıklandı. Peki corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Sağlık Bakanlığından açıklama var mı? İşte corona virüsünde son durum ve yapılan resmi açıklamalar.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE’YE GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere, 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir” dedi. Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Türkiye’de corona virüs vakası olmadığının altını çizdi.

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM



Corona virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 2 bin 707 kişiye ulaştı. 30'dan fazla ülkeye yayılan Corona virüsünde karantinaya alınanların sayısı ise 80 binin üzerinde. Bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, birçok ülke vatandaşlarını korumak için yoğun önlemler alıyor.

Ülkemizde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tahran’dan İstanbul’a giderken Ankara’ya indirilen uçakla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, yolcuların şehir hastanesinde karantinaya alınmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsünün İran’da ortaya çıktığı ve çok sayıda ölüme neden olduğu Kum kenti için Tahran yönetimine karantina tavsiyesinde bulunmuştu. Ankara Esenboğa’ya iniş yapan uçakta, 132 yolcunun arasında Kum kentinden yolcuların da bulunduğu iddia edildi. Öte yandan DHA’nın dün servis ettiği habere göre İran’dan Türkiye’ye geçmek isteyenlere karantina önlemi uygulanmadığı ortaya çıkmıştı.

İSVİÇRE’DE CORONA VİRÜS VAKASI

İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada ülkedeki ilk corona virüs vakası doğrulandı. İsviçre Federal Halk Sağlığı Merkezi, İsviçre'de ilk Corona virüsü vakasını doğruladı. Vakanın nerede ve kimde tespit edildiğini açıklamayan sağlık yetkilisi, konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceğini ve gerekli bilgilerin toplantıda verileceğini belirtti.

ABD’DEN AŞI İÇİN 1 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

Corona virüsü salgını Çin dışında Avrupa ve Orta Doğu’da yayılmaya devam ederken, ABD virüsle mücadele etmek için 2.5 milyar dolarlık bütçe ayırma kararı aldı. Bu bütçenin 1 milyar doları hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesinde kullanılacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kongre'den talep edilen bütçenin 1 milyar dolardan fazla kısmının corona virüsü aşısı geliştirilmesi için ayrılacağı belirtilirken, bütçenin geri kalanının tedavi ve maskeler gibi kişisel koruyucu ekipmanların stoklanmasına ayrılacağı belirtildi.