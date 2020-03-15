Corona virüsü uyarılarına aldırış etmediler! Akın ettiler

Eskikale Mahallesi Hoca İmam Sokak’ta bulunan ev eşyası satışı yapmak üzere bir mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza sahipleri açılışa özel, ürünlere indirim uyguladı.

İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi açılış saatinden önce iş yeri önünde toplandı. Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Yaşanan izdiham nedeniyle birçok vatandaş ezilme tehlikesi geçirdi. Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalan vatandaşlar çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi.

CORONA UYARISINI DİKKATE ALMADILAR

Ürün almayı başarabilenler kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi. DHA

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