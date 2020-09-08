Corona virüsü vaka sayısı artmaya devam ediyor! 7 Eylül Covid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla ağır hasta sayılarındaki artışa dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Dün yapılan açıklaya göre 7 Eylül’de bin 703 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 281 bin 509'a çıktı. 57 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 730'a yükseldi.

ANKARA’DA VAKA SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Günlük corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük en çok hasta görülen şehrin Ankara olduğunu duyurdu.

Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilin olmadığını söyleyen Bakan Koca, ağır hasta sayısının ise halen yükselmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Vatandaşlara coronaya karşı tedbir çağrısı da yapan Koca, “Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak” dedi.