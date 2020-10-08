Corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Ekim tablosu…

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 117 bin 101 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 278 bin 47 oldu.

Son 24 saatte bin 615 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 330 bin 753’e çıktı. 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 8 bin 667’ye yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 398 artarak 290 bin 352’ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 403, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 6.2 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor.

* Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak.

* Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin.

DÜN 56 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 56 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 581 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 355 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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