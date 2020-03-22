Corona virüsü yayılma haritası… Hangi ülkede kaç vaka ve ölüm var?

Corona virüsü hızla yayılmaya devam ederken vatandaşlar virüs haritasını araştırıyor. Salgına karşı tüm dünya seferber olmuşken, İtalya’dan korkunç rakamlar gelmeye devam ediyor. Corona virüs haritasında, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen tüm vakalar ve vakaların akıbeti güncelleniyor. Corona virüsü haritasına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI

Corona virüsü hangi ülkelere yayılmış durumda? Hangi ülkede kaç vaka görüldü? İşte, anlık ve canlı Corona virüsü haritası…

ÇİN’DE DÜŞÜŞ DÜNYADA ARTIŞ

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan çok kısa bir süre sonra küresel panik yaratan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği corona virüsü can almaya devam ediyor… Corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 13.069 olurken corona virüsü tespit edilen hasta sayısı da 308.547’ye çıktı. Salgının başladığı Hubei eyaletinde üst üste dördüncü günde yeni vaka sayısı olmaması sevindirirken, dünyanın geri kalan bölgelerinde vakaların artması dikkat çekti.