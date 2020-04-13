Corona virüsü yayılmaya devam ediyor: ABD liste başına yükseldi! Türkiye’de son durum ne?

Corona virüsü pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Günlük yaşamı adeta felç eden, hastanelerin kapasitelerinin çok üstünde çalışmasına sebep veren corona virüsü sebebiyle vakalar gün geçtikçe artıyor. Corona virüsü ile ilgili son bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar ise ‘Türkiye corona virüsü son durum' diye aramalar yapıyor. Peki Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Dünya üzerinden iyileşen hasta sayısı kaç? İşte corona virüsü ile ilgili tüm bilgiler…

ABD LİSTE BAŞINA YÜKSELDİ

İlk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsünün, şuan ki merkezi olarak ABD gösterilebilir. ABD, son 24 saatte 1831 ölümlü vaka bildirdi. Toplamda 20 bin 608 kişinin hayatını kaybettiği ABD, en çok ölümlü vakanın yaşandığı ülke oldu. ABD'de corona virüsü pozitif çıkan 520 binden fazla insan olduğu açıklandı.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM NE?

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 34 gün geçti. Dün 97 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1198’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 376 bin 100, toplam vaka sayısını 56 bin 956 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1665 entübe hasta sayısı 978, iyileşen vaka sayısı ise 3446 oldu.

AVRUPA'DA DA CORONA VİRÜSÜ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Corona virüsü Avrupa'da da can almaya devam ediyor. İspanya’da corona virüsü pandemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artarak 16 bin 353 oldu.

Günlük ölüm sayılarında 23 Mart’tan bu yana en düşük artışın kaydedildiği ülkede vaka sayısı 161 bin 852’ye, iyileşenlerin sayısı 59 bin 109’a çıktı.

Fransa’da ise corona virüsü kaynaklı can kaybı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832’ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 129 bin 654’e ulaşırken, hastalığı atlatan kişi sayısı da 26 bin 391 olarak açıklandı.

İngiltere'de ise corona virüsü sebebiyle son 24 saatte 917 artışla 9 bin 875 kişi hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSÜ KAPIP DA İYİLEŞENLERİN SAYISI KAÇ?

Corona virüsü görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği ‘Worldometer' internet sitesine göre, dünyada 400 bin 876 kişi virüsü yenmeyi başardı.