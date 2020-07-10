Corona virüsü yenen Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu uyardı: Kesinlikle maske takın

Bakırköy Gazetesi'nin haberine göre Kerimoğlu, Türkiye'de Kovid-19'un resmi olarak ilan edilmesinin hemen ardından Mart ayında hastalığa yakalandığını söyledi. Kendisinin de doktor olduğunu hatırlatan Kerimoğlu, virüsün etkileri konusunda etraflıca bilgi sahibi olduğunu anlattı. Corona virüse yakalandıklarını, hastaneye gittikten sonra öğrendiklerini kaydeden Kerimoğlu, süreci şöyle anlattı:

15 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİ: Eşim hastalığı benden daha ciddi geçirdi ve hastaneye gitmek zorunda kaldık. Testleri yaptırdı, sonuçları pozitif çıkınca yakalandığımızı öğrendik. Her ihtimale karşılık hükümetin söylemiş olduğu önlemler çerçevesinde çok ciddi karantina koşullarını gerçekleştirdim. Eşim, çocuklarım, ben 15 gün evden hiç çıkmadık ve tedavi protokollerine uyduk.

HAFİF ATLATTIK: Genel olarak da hafif belirtilerle bu hastalığı atlattık. Ateş, eklem ağrıları gibi bir takım bulgularım oldu. Hastalığın 4 ve 5'inci gününde kendimi çok daha iyi hissettim. 10 gün kadar önce de bir antikor testi yaptırdım. Bağışıklığı oluşmuş bir kişiyim. Plazma bağışçısı olmak isterim.

KURALLARA UYUN: Vatandaşlara kesinlikle maske takmayı öneriyorum. Vatandaşların acil durum olmadığı sürece sokağa çıkmamalarını, asemptomatik ve hafif belirtiler dahi olsa karantina koşullarına uymaları gerektiği ısrarla söylüyorum.

Bilim insanlarının önerileri, ikazları çok doğru ve önemli. Toplumu uyarmalarına yürekten katılıyorum. Panik havasına sevk etmektense insanların daha bilinçli olmaları yönünde çağrı yapmalarının daha önemli olduğunu düşünüyorum.