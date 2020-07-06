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Corona virüsü yenen belediye başkanı görevine başladı

Covid-19 testi pozitif çıkan ve uygulanan tedaviyle virüsü yenen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, karantina sürecinin sona ermesinin ardından koltuğuna oturdu.

Sozcu.com.tr
16:19 -
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Corona virüsü yenen belediye başkanı görevine başladı

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan corona virüsü yenip görevine döndüğünü, yaptığı açıklamayla duyurdu. Bozdoğan, yapılan seri testlerin negatif çıkmasıyla sıkıntılı günlerin geride kaldığını açıkladı.

Yapılan üçüncü testin de negatif çıkmasıyla birlikte karantina sürecinin tamamlandığını belirten Başkan Bozdoğan, “Bu süreçte halkımızdan her ne kadar uzak kalmak zorunda olsam da belediyecilik hizmetimiz aksamadan devam etti. Halkımızın daha modern, daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlamak için tüm imkanları seferber edeceğiz” dedi. (İHA)

Corona
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