Corona virüsünde 2. dalga olacak mı? İkinci dalga konusunda uzman görüşleri…

Normalleşmeyle birlike yaşanan gelişmelerin ardından uzmanların yorumları dikkat çekti. İkinci dalganın olup olmayacağı konusunda içinde bulunduğumuz haftalar büyük önem taşıyor.

BAKAN'DAN İKİNCİ DALGA AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yaptı. İkinci dalga konusuna değinen Bakan Koca, büyük bir dalga beklemediğini belirterek “Kurallara uymak kaydıyla küçük birtakım etkilenmeler olabilir ama biz eskisine göre, ilk dönemlere göre daha tecrübeliyiz” dedi.

İKİNCİ DALGA OLACAK MI?

İçinde bulunduğumuz haftalara dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, “İkinci dalganın oluşup oluşmayacağını, bir iki haftada görebileceğiz. Toplum olarak buna dikkat edersek, vaka sayımızdaki artış çok olmayacak. Ama biz maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmezsek vaka sayımız çok artabilir. Yeni normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamız gerekiyor” diye konuştu.