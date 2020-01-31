‘Corona virüsünde biyolojik saldırı’ iddiasına açıklama geldi!

Xinxing, ülkesinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül ‘Corona virüsü’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Xinxing, virüsün Wuhan kentinde yaygınlık gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

* Corona virüsün kaynağını henüz bulamadık.

* Dünyanın bu virüse ilgisi büyük.

* Çin hükümeti açıklık ve şeffaflık çerçevesinde son gelişmeleri bildiriyor.

* Sosyal medyada yanlış bilgiler ortaya çıkıyor.

‘BU İDDİA OLDUKÇA SAÇMA’

Xinxing, “Dünya basınında virüsün Çin’in kontrollü nüfus azaltma politikası olduğuna dair iddialar var. Ayrıca virüsün başka ülkelerden biyolojik savaş maksadıyla gönderildiğine dair iddialar var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz” sorusuna ise, şöyle yanıt verdi:

* Bu iddia oldukça saçma.

* Elimizde herhangi bir delil yok şu anda bunun biyolojik bir savaş olup olmadığı konusunda.

* Birleşmiş Milletler’in (BM) biyolojik savaş konusunda anlaşması var.

* Buna da bildiğim kadarıyla 190 ülke üye.

* Bu iddia doğru ise o zaman çok ciddi bir boyuta varır.

* BM ve Dünya Sağlık Örgütü araştırma yapması gerekir.

* Bilime dayanmayan hiç bir şeyde yorum yapmak doğru değil.

* Çin hükümetinin bu iddiayı araştırıp araştırmadığı konusunda elimizde şu an somut bir bilgi yok.

* Buradan sizin aracılığınızla bir uyarıda bulunmak istiyoruz.

* Virüsle alakalı panik yapmayın. Ama uyanık kalın.

* Panik duygusu virüsün kendisinden daha zararlı. DHA