Corona virüsünde en büyük risk cep telefonları!

Denizli Tabip Odası Başkanı Meral Alten Corona virüsü salgınına karşı ülkemizde tüm tedbirlerin alındığını fakat telefonların gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

CEP TELEFONLARI BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Kişisel tedbirlerin alındığını fakat cep telefonlarının göz ardı edildiklerini söyleyen Alten, “Korunmak için elimizi sık sık yıkıyoruz ama gün içinde defalarca elimize aldığımız, yüzümüze götürdüğümüz cep telefonları göz ardı ediliyor. Telefonlar her yüzeye konuluyor. Bu nedenle sık sık temizlenmeleri gerekiyor. Eller kadar telefonların da temizlenmesi gerekli” diye konuştu.

Telefonların doğrudan yüze götürüldüğü için büyük risk taşıdığına değinen Alten, “Kulaklık ile konuşmak da bir çözüm” dedi.

“KAFANIZA GÖRE HAREKET ETMEYİN”

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu olarak hastalık şüphesi taşıyanların kafalarına göre sağlık kuruluşlarına yönelmeleri olduğunu söyleyen Alten, şu ifadeleri kullandı;

*Bu konu çok önemli. Hasta olduğunu hisseden kişi hemen Alo 184 hattını aramalı ve buradan yönlendirilmeli. Herkes istediği yere müracaat ediyor.

*Bu çok tehlikeli. Hastalığı sağlık personeline ve vatandaşlara bulaştırma riski artıyor. Hasta şüphesi bulunan kişilerin tek bir merkezden yönlendirilmesi şart.

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