Corona virüsünde endişelendiren görüntüler… Sıcak hava dalgası!

Tüm ülkeyi etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrıları yapılırken bu uyarıları bazı vatandaşlar hiçe saydı.

Güneşli havayı gören vatandaşlar park ve bahçelere akın ederek corona virüsüne davet çıkardı. Esenyurt'ta bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında piknik dahi yaptı.

Esenyurt polis ekipleri gün içerisinde sık sık devriye atıp vatandaşları uyarmalarına rağmen vatandaşların dikkate almadığı görüldü.

“ÖLELİM NE YAPALIM”

Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse adeta meydan okudu.

Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, “Evde oturmaktan çok sıkıldım. Biz de günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Biz de onun için dışarıya çıkıyoruz” diye konuştu.

KALIN, SICAK HAVAYI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 12 Nisan’da katılığı bir televizyon programında “Tekrar sokağa çıkma yasağı olabilir mi?” sorusuna havaların ısındığını ve hafta sonları yaşanan kalabalıkları işaret ederek “Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Bir şey söylemek için erken. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu” demişti.

“GÜZEL HAVANIN CAZİBESİ”

13 Nisan’daki kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da noktayı koyarak önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Erdoğan, uygulanan ilk sokağa çıkma yasağının gerekçesini “Amacımız hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşımızı virüs tehlikesinden korumaktı” diyerek açıklamıştı.

İLK YASAKTA NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz cuma gecesi saat 22.00 sularında 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurmuştu. Kararın ardından vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için sokaklara akın etmişti. Kararın geç açıklanması sonucu sosyal mesafe önlemlerine dikkat edilmesi ihtimali ortadan kalkmış ve 2 saatten uzun süren bir kaos yaşanmıştı. Uygulamanın geç duyurulması tepki çekmiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu.

YASAK SONRASI ARTIŞ

11-12 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bir gün sonra Türkiye’nin sokağa fırladığı raporlara yansımıştı. Apple’ın yayımladığı hareketlilik verileri, sokağa çıkma yasağı sonrasındaki ilk günde İstanbul ve Türkiye genelinde hareketliliğin, önceki günlerin ortalamasının çok üzerine çıktığını göstermişti.

Türkiye genelinde 11-12 Nisan’da sırasıyla araç kullanımı sırasıyla 15,04 ve 19,54, yürüyüş 14,58 ve 15,69 değerlerini almıştı. Yasağın sona erdiği ilk gün olan 13 Nisan Pazartesi ise hareketlilik araç kullanımında 43,99, yürüyüşte 36,99 ile sokağa çıkma yasağı öncesinin çok üzerine çıkmıştı.