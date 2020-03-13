Corona virüsünde son durum ne? Coronavirüs bulaşan ülkeler hangileri?

Merkezi Çin'in Wuhan kenti olan Corono virüsü salgını nedeniyle şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyaya korku salan corona virüsün son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 62'ye çıktı.

İtalya’da ise ölü sayısı 1266’ya ulaştı. İran’da 514, İspanya’da 92, Güney Kore’de 61, Fransa’da ise 61 kişi hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSÜNÜN YAYILDIĞI ÜLKELER VE ÖLÜM SAYILARI

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Corona virüsü Bilim Kurulu sonrası kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklamalarda bulundu. Koca, ilk vakayla temas içinde 3 yeni vakanın daha tespit edildiğini belirterek, Türkiye’de vaka sayısının 5’e çıktığını açıkladı.