Corona virüsünde son durum! Türkiye ve dünyada vaka sayısı kaç oldu?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü nedeniyle ölümler ve vaka sayıları artış gösteriyor. Özellikle İtalya’da ölü sayısı 7 bin 503’e yükselirken, İspanya ve Fransa’da da ölü sayısında artış gözlemlendi. Ülkemizde corona virüsü nedeniyle bu güne kadar 59 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 2433 olarak açıklandı. İşte corona virüsünde Türkiye ve dünyadaki son durum…

TÜRKİYE’DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada ölümler günbegün artarken ülkemizde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 Mart 2020 tarihi itibariyle 59 olarak açıklandı. Corona virüsü vakası görülen kişi sayısı ise 2433 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433.”



26 KİŞİ İYİLEŞTİ

Şimdiye kadar 27 bin 969 kişiye test uygulandığı belirtilen tabloda iyileşen kişi sayısı dikkat çekti. Tabloya göre müdahalede bulunulan 26 kişi corona virüsünden kurtuldu.

Türkiye'deki günlük verilerin yer aldığı tabloda da son olarak 3 bin 952 kişiye test yapıldığı ve 343 kişide vakaya rastlandığı belirtildi. Tabloda 7 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 20 bin 800’ü geçti. Vaka sayısı 462.000+ olurken, 113.000+ kişinin iyileştiği kaydedildi.

İTALYA’DA ÖLÜMLER ARTIYOR

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünden şüphesiz en fazla etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. İtalya’da her geçen gün ölü sayısı artarken tedavisi başarılı olanların sayısında da artış olduğu gözlemlendi. İtalya’da 5 bin 210 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 74 bin 386’ya çıktı. Ülkede son 24 saatte 683 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 7503’e yükseldi.

İSPANYA’DA DURUM VAHİM

Dünyanın birçok ülkesini etkileyen corona virüsü İspanya’da da büyük oranda ölümlere neden oldu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülkede son 24 saatteki verilere ölü sayısı 2 bin 696'dan 3 bin 434'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 47 bin 610'a ulaştı.

Son yaşanan gelişmelerden sonra Çin, kayıtlara geçen 3 bin 281 ölümlü vakayla virüsün en çok can aldığı üçüncü ülke oldu.

Öte yandan İspanyol ordusu, NATO'ya çağrıda bulunarak solunum cihazı, koruyucu kıyafet ve hızlı tanı kiti desteği yapılması çağrısında bulundu.

İRAN'DA DA 2 BİNİ AŞTI

Corona virüsünün İtalya, Çin ve İspanya’dan sonra en çok etkilediği dördüncü ülke olan komşu İran'dan korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı önü bir türlü alınamayan salgınla ilgili son verileri paylaştı.

Bakanlık sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un aktardığına göre son 24 saatte 143 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam ölü sayısı 2 bin 77’ye yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artarak 27 bin 17’ye ulaştı.

İSVİÇRE'DE 103 KİŞİ ÖLDÜ

İsviçre hükümeti, ülkede corona virüsü nedeniyle toplamda hayatını kaybeden kişi sayısının 103, toplam vaka sayısının da 9 bin 765 olduğunu açıkladı.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

İngiltere'de ise son 24 saat içinde 13 kişi daha öldü. Ülkede toplam ölü sayısı 435'e yükselirken, karantinaya alınanların sayısı 187 artarak, 8 bin 264'e ulaştı.

İNGİLTERE’DE 10 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere’nin başkenti Londra’da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye vatandaşı sayısı 10 yükseldi. (Reuters, İHA)

FRANSA’DA YENİ ÖLÜMLER

Fransa’da sağlık bakanlığı yetkilileri, son 24 saat içinde corona virüsünden 231 kişinin daha öldüğünü duyurarak, ölü sayısının 1331’e ulaştığını açıkladı.