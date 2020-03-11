‘Corona virüsünden kaynaklı kriz Türkiye için fırsattır’

Giresun Vali Yardımcısı ve Alanya eski Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, dünyada yaşanan Corona virüs krizinin turizm sektöründe fırsat olabileceğini söyledi.

İTALYA, FRANSA, MALDİVLER YERİNE TÜRKİYE

Tanrıseven, ” Kriz aynı zamanda fırsattır. Corona virüsünden dolayı, Uzakdoğu ülkeleri ve yine gözde turizm destinasyonları olan İtalya, Fransa, Maldivler gibi ülkelere Avrupalı turistler gitmekten kaçınacaktır. Bu ülkelere gitmekten vazgeçen turistlerin başta Antalya ve Alanya olmak üzere ülkemize gelmeleri için bir tanıtım çalışmaları yapılmalı” dedi.

“İNGİLTERE TATİLLERDEN VAZGEÇMEYECEK”

İngiltere medyasında İngilizlerin “Tatillerinden vazgeçmeyeceklerine” dair birçok yorum bulunduğu belirten Tanrıseven, “İngiltere gibi yeni arayışta olan ülke pazarlarına yönelik çalışma yapılabilir” önerisini sundu.

“YERLİ TURİZMDE ADIMLAR ATILMALI”

Yerli turistlere de ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Tanrıseven, “Geçen yıl 8 milyon 400 bin Türk vatandaşı yurt dışına seyahat ederek 5 milyar dolara yakın para harcadı. Türklerin gittiği birçok ülkede ‘Corona’ riski olduğundan yerli turisti yurtiçinde tatil yapacak şekilde adımlar atılmalı” dedi. Tanrıseven, “Tüm bunlar olurken, Türkiye’ye gelecek olan turistle virüsün ülkemizde yayılmaması için gerekli tedbirler de alınmalı” diye ekledi.

“PETROL KRİZİ DE FIRSAT”

Suudi Arabistan’ın petrol varil fiyatını 32 dolara düşürmesi ile oluşan krizin de Türkiye için büyük bir fırsat olacağını söyleyen Tanrıseven, “Petrol ve doğalgaza yılda 40 milyar dolar ödeyen ülkemiz, enerjiye daha az para harcayacak. Bu durum Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı olan Avrupa ülkelerine de fayda sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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