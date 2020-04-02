Corona virüsünden korunma yolları neler? Maske takmak corona virüsünden korur mu?

Corona virüsünden yakalanmaktan endişe duyanlar korunma yollarında başlıca yöntem olarak maske ve eldiven tercih ediyor. Peki corona virüsüne karşı korunma yöntemleri neler?

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, yeni corona virüs enfeksiyonu için de geçerlidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı.

Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.

Olanbildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengel ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanılmalıdır.

Johns Hopkins University

“SAĞLIKLI KİŞİLERE MASKE VE ELDİVEN ÖNERMİYORUZ”

“Maske kullanımını sağlıklı kişilere önermiyoruz” diyen Sağlık Bakanlığı Corona Virüsü Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, “Çünkü maske ancak hasta bir insanı ancak bir metreden mesafede 15 dakikadan daha uzun bir süre kalırsanız sizi korur. Onun dışında ekstra bir koruyuculuğu fazladan bir koruyuculuğu yoktur. Tersine maskeyi doğru kullanmadığınızda maske bir enfeksiyon kaynağı olur. Örneğin çıkarttığınızda onu cebinize koyduğunuzda tekrar kullanmaya kalkarsanız, dış yüzeyine dokunursanız maskenin kendisi bir bulaşma kaynağı olur. Bu nedenle maskeyi sadece hastalara öneriyoruz, hastalık belirtisi gösterenlere öneriyoruz. Sağlıklı kişiler kullanmasın. Eldiven asla önermiyoruz. Eldiven sadece hastanede hastalara bakım veren sağlık çalışanlarını koruyacak bir yöntem ve doğru kullanımı da çok önemli. Normal vatandaşlarımızın gün içeresinde eldiven kullanmalarını önermiyoruz” şeklinde konuştu.

“SU VE SABUN HİJYENİ ÖNEMLİ”

Virüsten korunmak için etkili bir aşının olmadığını belirten Azap, “Çok hızlıca geliştirilmesini de beklemiyoruz. Geliştirilmekte olan 30'dan fazla aşı çalışması yürüyor. Ancak bunların sonunda etkili bir aşı elimizde olacak mı bu henüz belirsizliğini koruyor. O yüzden bu virüsten korunmanın en etkili yolu aslında el temizliği, el hijyenine uyum sağlamak gerekiyor. El temizliğini biz su ve sabun ile öneriyoruz” dedi.

“VİRÜS GENELLİKLE ELLE BULAŞIYOR”

Virüsten korunmanın hijyenin dışında alınacak önlemleri de bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Alpay Azap, “Genellikle ellerle bulaşıyor bu hastalık. O yüzden elimizi yüzümüze, gözümüze ve burnumuza götürme alışkanlığını olabildiğince azaltmamız lazım. Bir diğer önlem ise solunum hijyeni dediğimiz önlemler. Nezle isek, grip olabilir, solunum belirtileri olduğunda maske takarak dolaşmak lazım. Toplumu koruyabilelim. Öksürürken, hapşırırken ağzımızı ne olursa olsun mutlaka bir mendil ile kapatıp, sonra o mendili hemen çöpe atıp yine el temizliği sağlamak lazım” diye konuştu.