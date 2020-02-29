Corona virüsünden nasıl korunulur? Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi?

Son olarak komşu ülkelerimizde de görülen ve ölümlere yol açan corona virüsünün Türkiye’ye gelip gelmediği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaları ve corona virüsündeki son durumu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Peki corona virüsünden nasıl korunulur?

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere, 23 Şubat’tan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir” dedi. Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Türkiye'de corona virüs vakası olmadığının altını çizdi.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Peki bu virüsten korunmak için ne yiyip ne içmeli? İşte İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk'in yanıtı: “ Taze, temiz, mevsiminde yerel olarak üretilmiş; mümkünse organik, rengarenk özellikle bitkisel besinlerden oluşan bir diyet bağışıklık sistemini güçlendirir. Sarımsak, yeşil lahana, brokoli, dutsu meyveler, bağışıklık sistemini güçlendiren bitkisel besinlerin en önemlilerinden bazılarıdır. Organik, kaynağı bilinen, iyi pişirilmiş hayvansal gıdaların günlük kalorilerin yüzde 10-20’sini karşılayacak şekilde alınması bağışıklık sistemini destekler. Kolalı, gazlı içecekler, içinde mısır şurubu bulunan içecekler, alkol ve sigara bağışıklığı zayıflatır. Kelle paça, salep, keçiboynuzu pekmezi gibi gıdaların virüsün üzerinde olumlu bir etkisi kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca ağız ve burna tuzlu su çekilerek gargara yapılması gibi uygulamaların virüse karşı faydası yoktur.”

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

DÜZEN ÖNEMLİ

Vücudun bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutulması için dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı son derece önemlidir. Düzenli uyku, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, hijyen kurallarına uymak, sigara ve alkolden uzak durmak bu açıdan önemlidir. Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi uygun olur. Evcil ve yabani hayvanlardan uzak durulması, et ürünlerinin iyice pişirildikten sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir.