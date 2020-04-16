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Corona virüsünden ölen vatandaşın bir yıl önceki paylaşımı tüyler ürpertti

Mardin'in Derik ilçesinde corona virüsü tedavisi gören Nurettin Çınar hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Çınar'ın, geçen yıl sosyal medyada "Adına göre nasıl öleceksin" uygulamasının "ölümcül bir virüs" yazan sonucunu paylaştığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
11:18 -
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Corona virüsünden ölen vatandaşın bir yıl önceki paylaşımı tüyler ürpertti

Mardin’in Kovalı Mahallesi’nde oturan Nurettin Çınar’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Corona virüsü tedavisi gören 41 yaşındaki Çınar dün hayatını kaybetti. Evli ve iki çoçuk babası Nurettin Çınar’ın cenazesi aynı gün toprağa verildi.

(FOTO: DHA)

Nurettin Çınar’ın, geçen yıl 11 Kasım’da sosyal medya hesabında, “Adına göre nasıl öleceksin” uygulamasının “ölümcül bir virüs” yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

(FOTO: DHA)

Çınar’ın kuzeni Abdurrahman Çeliker, “Acımız büyük. Ani ölümü bizleri sarstı. Paylaşımını görünce şaşkına döndüm ve çok üzüldüm” dedi. (DHA)

Corona Mardin sosyal medya
Son güncelleme: 11:36 16.04.2020
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