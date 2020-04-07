Corona virüsüne karşı aldığı önlemle gülümsetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrasında vatandaşların evde kalınması istenmişti.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde virüs tehlikesine dikkat çekmek isteyen İlkay Gümüşsü isimli vatandaş eşinin babasına ait Fatih mahallesindeki fındık tarlasında bulunan bir incir ağacının içine girme görüntülerini sosyal medyada yayınlaması ile bir anda gündeme düştü.

VİRÜSE DİKKAT ÇEKMEK İSTEMİŞ

Corona virüsü nedeni ile işinden olan ve günlerini evinde geçiren İlkay Gümüşsü, vatandaşların evde kalmasıyla salgının kısa sürede engelleneceğini söyledi.

Sosyal medyada paylaştığı video ile corona virüse dikkat çekmek istediğini belirten Gümüşsu, “Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona yürek ister beni bulmaya, haydi iyi günler” cümleleri gülümsetti. İHA

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