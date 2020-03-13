Corona virüsüne karşı kapatılan alanlara yenileri eklendi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Corona virüsü ile ilgili ilk vakayı açıklamasının ardından, İBB’nin bazı birimlerinin geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Tedbir amaçlı kapatılan birimlere, İBB’nin yaptığı ya da desteklediği organizasyonlar da dahil edildi.

AFET EĞİTİMLERİ İPTAL

Alınan karara göre Mart sonuna kadar AKOM’da yapılan Afetten Korunma Eğitimleri, Sarıyer ve Tepeören’deki Sokak Hayvanlarının Sağlığı ve Bakımı Eğitimleri, Odayeri Tesisleri’ndeki Sıfır Atık Bilinçlendirme ile İBB Gençlik Ofisi Eğitim Programları gerçekleştirilmeyecek. İstanbul genelinde 38 BELNET ”İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri” şubesi ile 13 Deneyap Teknoloji Atölyesi, Nisan ayına kadar faaliyetlerini durduracak. İBB Kış Spor Okulları ise 15 Nisan’da yeniden hizmet vermeye başlayacak.

SPOR ETKİNLİKLERİ YAPILMAYACAK

28 Mart tarihinde koşulması planlanan İBB RunTOFD Tarihi Yarımada Gece Koşusu’nun tarihi 20 Haziran’a alınırken serinin Kemerburgaz Kent Ormanı, Belgrad Ormanı ve Büyükada-Maltepe etapları iptal edildi. Yine, 30. Kariyer Eğitim Günleri, LÖSEV Spor Şenliği ve Red Bull Neymar Jr’s Five’ın İstanbul elemeleri gerçekleştirilmeme kararı alınan organizasyonlar arasında bulunuyor.

Mart ayı sonuna kadar bu kapsamda değerlendirilen mekanlar şunlar:

* İSMEK

* Cemal Reşit REY Konser Salonu

* İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri

* Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

* Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

* Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi

* Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

* Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi

* Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi

* Şile Kültür Merkezi

* Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

* Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

* Başakşehir Kültür Merkezi

* Sarıyer Kültür Merkezi

* Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi

* Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi

* Yerebatan Sarnıcı

* Şerefiye Sarnıcı

* Tekfur Sarayı Müzesi

* Panorama 1453 Müzesi

* Miniatürk

* Türk Dünyası Kültür Mahallesi

* Atatürk Müzesi

* Aşiyan Müzesi

* Karikatür ve Mizah Merkezi

* İtfaiye Müzesi

* Atatürk Kitaplığı

* Ahmet Kabaklı Kütüphanesi

* Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi

* Barış Manço Kütüphanesi

* Erdem Beyazıt Kütüphanesi

* Eyüp Sultan Kütüphanesi

* Fatma Aliye Kütüphanesi

* Hacı Bektaşi Kütüphanesi

* Halil İnalcık Kütüphanesi

* İdris Güllüce Kütüphanesi

* Kadın Eserleri Kütüphanesi

* Metin And Kütüphanesi

* Muallim Cevdet Kütüphanesi

* Nail – Nimet Bayraktar Kütüphanesi

* Nasreddin Hoca Kütüphanesi

* Okçular Tekkesi Kütüphanesi

* Osman Akfırat Kütüphanesi

* Rasim Özdenören Kütüphanesi

* Sesli Kütüphane

* Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Halk ve Çocuk Kütüphanesi

* İBB Gençlik Ofisindeki Eğitim Faaliyetleri

* AKOM Afetten Korunma Eğitimleri