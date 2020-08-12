Corona virüsüne yakalanan AKP’li vekil iyileşti

3 Ağustos tarihinde corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyuran AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ev karantinasının ardından yaptırdığı son testin negatif çıktığını duyurdu.

Duyuruyu Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaptırdığı corona virüsü testinin sonucunu paylaşarak yapan Akay, “10.08.2020 tarihinde yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu negatif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi elhamdülillah. Bu süre zarfında geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Akay, “Ayrıca fedakar ve cefakar sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Bu salgınla mücadelede, temizliğe, mesafeye ve maskeye azami bir şekilde riayet ederek, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz” ifadelerini kullandı.

AYASOFYA AÇILIŞINA KATILMIŞTI

Akay, 24 Temmuz tarihinde Ayasofya Camii’nin açılışına katılmış ve maskesiz olduğu anların görüntüsünü paylaşmıştı. Akay’ın yakın temasta bulunduğu görülen AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi de corona virüsüne yakalanmıştı.

İLGİLİ HABER Corona virüsünde korkutan sayı: Covid-19 gençlere bulaşmaya başladı