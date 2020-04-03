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Corona virüsünü hiçe sayıp kumar oynadılar

Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde corona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında yasağa uymayarak kahvehaneyi açan iş yeri sahibine ve kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi.

04:18 -
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Corona virüsünü hiçe sayıp kumar oynadılar

Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Şehit Mehmet Kolcu Caddesinde corona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olması gereken açık bir kahvehane de kumar oynatıldığı ihbarı geldi.

İHA

İhbar üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini yaptığı baskında, yasağa uymayan kahvehaneyi açan iş yeri sahibine 3 bin 150 lira ve kumar oynayan 3 kişiye toplamda bin 176 lira para cezası kesildi. Yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane mühürlendi.

Diğer yandan işyeri sahibi S.N’nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama başta olmak üzere birçok suçtan kaydının olduğu anlaşıldı. (İHA)

Ankara Corona Emniyet para Polis şehit
Son güncelleme: 05:20 03.04.2020
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