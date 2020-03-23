Corona virüsünü yayan uygulama!

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bazı bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Kararın ardından Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank açıklama yaparak yeni mesai saatlerinin 12.00-17.00 olacağını duyurdu.

Corona virüsün yayılmasını engellemek için yapılan bu düzenlemenin ardından ilk gün bankalarda uzun kuyruklar oluştu.

Çözüm olarak gösterilen elektronik bankacılığı kullanmayı bilmediklerini öne süren vatandaşlar, ATM ve gişe önünde uzun süre bekledi.

BİR BUÇUK METRE KURALINA KİMSE UYMADI

Açılış saati olan 12.00'dan itibaren, bankaların önünde vatandaşlar beklemeye başladı. Bir buçuk metre kuralına kimse uymazken, bankaların içeriye birer, ikişer kişi alması kuyrukların daha da uzamasına neden oldu.

Kuyruklar uzayıp, vatandaşların sabırsızlığı da artınca, kapıya yığılmalar arttı. Kimsenin müdahale etmeyince, vatandaşların bazıları yaşananlara tepki gösterdi.

“ALINAN ÖNLEM HASTALIĞI DAHA DA YAYIYOR”

Aydın'ın Söke ilçesinde hemen hemen tüm bankaların önünde kuyruklar oluştu.

Kuyrukta yaklaşık bir saat beklediklerini söyleyen Süleyman Akçı, “Bankaların çalışma saatlerini kısaltarak hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyorlar. Bizler burada iç içe, et ete duruyoruz. Bir kişide dahi virüs varsa hepimize bulaşıyor. İçeriye teker teker aldıkları için kuyruk ilerlemiyor. Sabırsız olanlar öne geçmeye çalışıyor. Alınan önlem hastalığı daha da yayıyor” diyerek çözüm olarak gösterilen elektronik bankacılığı bir çok kişinin kullanmayı bilmediğini öne sürdü.