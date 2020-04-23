Corona virüsünü yenen 2 çocuk 23 Nisan’da taburcu edildi

Malatya’da, 14 Nisan’da down sendromlu Derviş A. ile 16 Nisan’da Mert S.’nin, rahatsızlanarak getirildikleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan corona virüsü testleri pozitif çıktı.

Tedaviye alınan Derviş A. ile Mert S.’nin, bugün tedavisi tamamlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara sürpriz yapmak isteyen sağlık çalışanları, hastaneyi süsledi.

Çocuklar taburcu olurken, doktorlar tarafından alkışlarla karşılandı. Hem taburcu oldukları, hem de 23 Nisan sürprizi yapıldığı için mutlu olan çocuklar, aileleri tarafından evlerine götürüldü. (DHA)