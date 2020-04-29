Corona virüsünü yenen güvenlik görevlisi, yaşadıklarını anlattı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bayram Abakay, 5 Nisan’da bel, baş ağrısı ve boğazında yanma şikayetiyle çalıştığı hastanenin corona virüsü polikliniğine gitti. Burada test yapılan Abakay’ın, coronaya yakalandığı saptandı.

Evine giderek kendisini karantinaya alan Abakay, 14 günlük ağrılı ve sancılı bir süreç sonunda virüsü yenmeyi başardı. Hâlâ evde karantinada bulunan Abakay, çıktıktan sonra ilk işinin immün plazma bağışında bulunmak olacağını söyledi.

”BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ”

Test sonucunun pozitif çıktığını öğrenince ‘başından aşağı kaynar sular döküldüğünü’ söyleyen Abakay,o süreci şu sözlerle anlattı:

* Hastaneye gittim. Korkmamam gerektiğini söylediler, ilaçlarımı verdiler ve neler yapmam gerektiğini anlattılar. Eve gelirken arabada eşimi aradım ve bana bir oda ayarlamasını, 2 hafta boyunca bu odada kalacağımı söyledim. Eve geldim ve odaya girdim.

* En kötü şey karantinada çocuklarınla oynayamamak, onların sesini duyamamak. Karantina sürecinde nefes darlığım çok arttı, öksürüğüm oldu ve baş ağrılarım da arttı. Gerçekten acı çektiğimi söyleyebilirim.

* Çocuklarımı düşünüp, başıma daha kötü bir iş geleceğini düşünerek kaygılandım ve endişelendim. Kahvaltımı, diğer öğünlerimi tam zamanında yapıp, ilaçlarımı düzenli olarak içmeyi kendime prensip edindim. Çok su içmem gerektiğini ve C vitaminini bol miktarda almam gerektiğini biliyordum.

”SİGARAYI BIRAKTIM”

* Sigarayı bıraktım ve herkese de sigarayı bırakmalarını öneriyorum. Corona virüsüne yakalandığınızda, sigaranın zararını daha iyi görüyorsunuz.

* Nefes alamıyorsunuz, öksürüyorsunuz ve üstüne sigara içmeye devam ederseniz durum daha da ağırlaşıyor.

”ÇIKINCA PLAZMA BAĞIŞI YAPACAĞIM’

* Bu hastalığa yakalanıp, atlatan insanlara sesleniyorum: Lütfen plazma bağışı için gönüllü olalım.

* Ben de plazma bağışı yapacağım. Herkes bizim kadar şanslı olmayabilir. Corona virüsü hastası olmuşsunuz, hastanede yatıyorsunuz ve bu plazma bağışına ihtiyacınız var. Aileniz, eşiniz, arkadaşlarınız hepsi sizin için pervane olmuş ve bu bağışı yapacak kişi arıyorlar. Ne kadar acı değil mi? (DHA)