Corona virüsünü yenen Özçetin: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannediyordum

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi´nde Yöneticilik Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Mehmet Özçetin, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimine geçilmesinin ardından 19 Mart tarihinde memleketi Afyonkarahisar’a döndü.

BELİRTİLER BAŞLAYINCA 2 GÜN ARABADA YAŞADI

Mehmet Özçetin’de, memleketine döndükten 14 gün sonra Covid-19 belirtileri öksürük ve hafif baş ağrısıyla başladı.

Özçetin, kendisini 2 gün boyunca arabada karantinaya alarak, ailesi dahil hiç kimseyle görüşmedi. Daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne giden Özçetin’in Covid-19 testi pozitif çıktı ve 1 Nisan tarihinde tedavi altına alındı.

10 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşup taburcu olan Mehmet Özçetin, yaşadığı süreci anlattı.1

‘ÖKSÜRÜK VE HAFİF BAŞ AĞRISIYLA BAŞLADI’

10 günlük tedavi sürecinin ardından son 3 testinin negatif çıktığını belirten Mehmet Özçetin yaşadıklarını şöyle anlattı:

* Memleketimde ister istemez görüştüğüm insanlar oldu. Ben bu virüsü nereden kaptığımı bilmiyorum, ama kimseye bulaştırmadığımı çok iyi biliyorum. O konuda içim rahat.

* Belki marketin kapısından kapmış olabilir veya otobüste bir kişiden kapmış olabilirim. Nereden kaptığımı bilmiyorum.

* Bu virüse yakalandığım zaman zaten, -sporla ilgilenen insanlar daha iyi bilir- bu virüs insan vücudunun alışkın olmadığı bir virüs olduğu için vücut bunu hemen algılıyor. Vücudun yeni bir şeyle karşılaştığını hemen anlayabiliyorsun.

* Ben de biraz hislerimin kuvvetli olmasıyla erken fark ettim. Semptomlar öksürük ve hafif baş ağrısıyla başladı. Ortada hiçbir şey yokken bunun oluşması garibime gitti ve hemen kendimi izole etme yoluna gittim.

‘2 GÜN ARABADA KALDIM’

İki gün boyunca arabada kendini izole ettiğini belirten Mehmet Özçetin sözlerini şöyle sürdürdü:

* Kimseyle temas kurmamaya çalıştım. Çevredekiler bunun gereksiz olduğunu düşündü, ama ben içim rahat etsin diye 2 gün boyunca sadece arabada uyuyup kalktım.

* Yemeğimi paket olarak istedim. Sonra hastaneye gittim ve test sonucunu bekledim. 1 Nisan’da sonuç geldi ve pozitif olduğu ortaya çıktı.

“YAŞADIKLARIM BENİ ŞAŞIRTTI”

* 1 Nisan itibariyle corona virüsü tedavisi uygulamaya başladılar. Semptomlar gün geçtikçe artmaya başladı. Yaşımın 21 olması, genç olmam, sporla içli dışlı olmama rağmen yaşadıklarım beni şaşırttı.

* Bünyesi bu kadar sağlam bir insan bile bu kadar kötü, ağır semptomlarla hastalığı geçirebiliyor.

‘KESİNLİKLE YAŞINIZA GÜVENMEYİN’

Bu hastalıkta kimsenin yaşına güvenmemesi gerektiğini kaydeden Özçetin, şunları söyledi:

* Kesinlikle yaşınıza güvenmeyin. Önce bir ilaç tedavisine başlandı. Hastalığın belirtileri gün geçtikçe arttı. Boğazımda bir yutkunamama sorunu oluştu. Ondan sonra baş ağrısı oldu. Ateş bende pek olmadı. Yüksek ateşim bazen olup diniyordu. Kuru öksürük ve boğaz şişkinliği baya baya hissettim.

* Hayatım boyunca hiç bu kadar şiddetli, sancılı ve sık öksürük yaşamadım. Ben sigara içmeyen birisiyim. Hayatım boyunca hiç sigara içmedim, hiç alkol kullanmadım. Buna rağmen bu semptomları çok ağır bir şekilde yaşadım.

* Tedavi sürecine başladılar. Doktorum ciğerlerimin çok temiz ve tek avantajının bu olduğunu söyledi. Tedaviye çok çabuk yanıt verdim.

* Bundan dolayı sigara içmemenin ne kadar önemli olduğunu gerçekten bir kez daha vurgulamak isterim. Kimisi sigaradan kurtulamıyor, kimisi bağımlılığının olduğunu söylüyor. Sigara içmemenin çok faydasını gördüm ama böyle hayati faydası da gerçekten olağanüstü bir şey.

‘ÖKSÜRDÜĞÜM ZAMAN CİĞERLERİMİN PATLADIĞI HİSSİYATINA VARIYORDUM’

Özçetin, 10 gün boyunca kaldığı hastane sürecini ise şöyle anlattı:

* Yedinci günde yapılan son testimin negatif çıktığı öğrenildi. Emin olmak için 2 test daha yapıldı. İkisi de negatif çıktı. Benim de durumum iyi gidiyordu.

* Sadece bir semptom çok ağır yaşamaya devam ediyordum. Ateşim dinmişti, boğazımdaki, göğsümdeki ağrı geçmişti ama öksürük geçmedi.

* Ben hastalığı geçirirken uyuyamaz hale geliyordum. Çünkü öksürdüğüm zaman ciğerlerimin patladığı hissiyatına varıyordum. O yüzden iyileşmeme rağmen öksürük devam ediyordu.

* Tedavi sürecinde serum taktılar. Bir ara nefes darlığı çektim. Solunum cihazına bağladılar. Böyle böyle hastalığı atlattım.

‘İŞİNİZİ ŞANSA BIRAKMAYIN’

Son üç testinin negatif çıkmasıyla 14 gün boyunca evde karantinaya alındığını da ifade eden Özçetin sözlerini şöyle noktaladı:

* Şu an evde kendi odamdayım. Negatif olduğuna inanarak, güvenerek kesinlikle baştan savma davranmıyorum. Hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyorum.

* Ailemde bu konuda çok yardımcı oluyor. Bu hastalıkta içimin rahat olduğu tek konu hastalığı kimseye bulaştırmamam.

* Benim çevremden olsun, ailemden olsun kimse bu hastalığın semptomunu yaşamaması sevindirici bir haber oldu benim için.

* Kendini iyi izole etmenin faydasını görüyorum. Hastalığımı hissettiğim anda baştan savma yapsaydım belki durum çok farklı olurdu. Ben atlattım ama çevremde yaşlı insanlar var.

* Normal hayatıma, derslerime ara vermiştim. Onlara yavaş yavaş dönüyorum, toparlanıyorum.

* Yaşınıza bakmayın. Gerçekten çok ağır bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Ne kadar genç, ne kadar dinamik olursanız olun belli olmuyor. Kimisi hiç fark etmeden geçiriyor.

* Bunun için net bir şey söylemek mümkün değil. Siz yine de işinizi şansa bırakmayın. Kendinize çok dikkat edin. Kendinizi çok iyi izole edin. (DHA)