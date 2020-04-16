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Corona virüsünü yenen profesör taburcu oldu 

Corona virüsünü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun taburcu oldu.

12:27 -
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Corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisi sonrası iyileşen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu’nun taburcu oldu.

Tutluoğlu,  hastane çıkışı doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurladı.

Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu’nu çalışma arkadaşları uğurladı. Foto: DHA

“ÇOK FARKLI BİR DUYGU”

Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Tutluoğlu, “Zaten bu hastanenin çalışanıyım. İşin doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış oldum. Çok farklı bir duygu. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)

Son güncelleme: 12:35 16.04.2020
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