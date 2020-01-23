Corona virüsüyle ilgili korkutan uyarı! Bu kişiler tehlikede…

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, korkutucu bu tür salgın riskine karşı basit ancak en temel hijyen tedbiri olarak sıkça el yıkanması ve tokalaşma, öpüşme gibi yakın temastan kaçınılmasını öneriyor.

Türkiye'de tanıdık birisiyle karşılaşınca kültürel olarak öpüşme, tokalaşma geleneği olduğunu ancak bunun hastalık bulaştırma zinciri yarattığını söyleyen Ünal, “Zinciri kırmalıyız” diyerek özellikle kış mevsiminde riski azaltmak için bu davranışlardan kaçınmak gerektiğini belirtiyor.

Türkiye'nin Çin kaynaklı salgın açısından henüz risk altında olmadığını ancak genel olarak sağlık koşullarına dikkat edilmesiyle nezle ve gripten korunulabileceğini kaydeden Ünal, devletin de havalimanlarında termal kamera gibi tedbirleri zaten gündemine aldığını vurguladı.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal, uzun yıllardır Türkiye'de enfeksiyon riski denildiğinde tanınmış uzmanlardan birisi.

Ünal, Çin kaynaklı corona virüsü hastalığı ve riskleriyle şu ifadeleri kullandı:

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CORONA VİRÜSÜ NEDİR? NASIL BİR HASTALIKTIR?

* Corona virüs, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bir grup virüsten biri. Soluk borusunun ortalarına kadar gelenden yukarıda olan enfeksiyonlara üst solunum yolu, oradan aşağıda olanlara alt solunum yolu diyoruz.

* Üst solunum yolunda en sık gözlemlediğimiz bildiğimiz nezle. Alt solunum yolunda ise zatürre, akciğer dokusunu tutanlar. Üst solunum yolu enfeksiyonları sıklıkla olur. Nezle bunların başında gelir. Klasik nezle tablosu: hapşırık, öksürük, hafif ateş, halsizlik, bitkinlik. Corona virüs de bu tabloya yol açan başka bir grup virüsten birisi.

* Birden fazla virüsü temsil ediyor, genel grup adı corona virüs. Yıllardır bilinmekteydi. Ama virüsler canlı, dinamik yapılar, zaman içerisinde değişiklik olabiliyor. 2000'li yıllarda bir grup corona virüste mutasyon dediğimiz bazı genetik değişikliklerle üst solunum yolu değil alt solunum yani zatürre yapmak kapasitesi gelişti.

* Örnekleri hemen söyleyeyim SARS diyebildiğimiz gene Hong Kong'dan başlamıştı. Daha sonra Suudi Arabistan'dan bir tanı kondu, Mers-CoV adıyla. Suudi Arabistan'da önce yarasalardan develere ve develerden insanlara yakın ilişkiyle geçti.

* Üst solunum yolu enfeksiyonu olunca bir haftalık dinlenme ile geçiyor, iyileşilmesi mümkün oluyor. Ama zatürre olmuşsa, alt solunum yolu enfekte olmuşsa akciğer dokusunda enfeksiyon yaptığı için gayet ciddi bir tablo.

* Maalesef bu virüse karşı çoğalmasına engel olacak bir antiviral ajan yok. Virüsü etkileyecek bir ajan yok. O yüzden belirli bir oranda ölüme yol açıyor. O zaman nezlenin salgın gibi görülmesi iş gücü kaybına yol açarken, nezle yapan bir virüsün zatürre yapar hale gelmesi, nezle gibi hızlı yayılarak zatürre yapmış olması. O yüzden birdenbire önem kazandı.

* Bu sadece üst solunum yolu enfeksiyonu yapan corona virüslerin zatürre yapma kapasitesiyle ortaya çıktığı üçüncü atak olarak görüyoruz. SARS ve Mers-COV'dan sonra. Bunun da adını 2019-NcoV olarak koydular.

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CORONA VİRÜSÜNÜN BELİRTİSİ: HASTALIKTAN NASIL KORUNMALI?

* Dünya Sağlık Örgütü hemen tedbirleri açıkladı. Çin de açıkladı. Bu bölgeden gelen uçaklar ya da başka yolla sınırlardan gelecek kişilere termal kameralarla bakmak. Çünkü hasta olanlarda, nezle tablosu gibi düşünülmeli ki ateş, öksürük, halsizlik, kas ağrısı ve ilave olarak zatürre yapmışsa öksürük, balgam daha şiddetli bir tablo tespit ettiklerini karantinaya almak. Bu semptomlara sahip olanlarda 2019-NcoV olduğuna bakmak. Bunlar devletin yapacağı işler

Bizim kişisel olarak yapacak işlerimiz var. Mutlaka genel vücut hijyenimize de temizliğimize ama özellikle el hijyenimize dikkat edeceğiz. Sık sık ellerimizi yıkayacağız. Ellerimizi burnumuza götürmeyeceğiz.Karşıladığımız zaman tokalaşıyoruz, öpüşüyoruz. Bunu mümkünse bu aylarda yapmayalım, uzak duralım.

* Bunun bulaşmasına baktığımızda hapşırdığı zaman havada asılı partiküller onun burnuna gidiyor ama sadece havayla gitmiyor ki hapşırdığınızda elinizi burnunuza götürdüğünüzde elinize gidiyor. Tokalaşma olduğunda elden diğer ele geçiyor. Hele bir de öpüşüyorsanız, yanaktan yanağa direkt bulaşıyor.

* Geleneğimizde olduğu için öpüşmekten geri durduğunuzda ‘kasıntı' denilebilir yani negatif bir şeydir ama bunu anlatmalıyız ‘kış mevsimi öpüşmesek, tokalaşmasak' demeliyiz yani zinciri kırmak gerekiyor. Bir de maskeyi önemsiyorum. Hasta olanlar mümkünse evde yatsınlar ama dışarıya çıkmaları gerekiyorsa maske takmaları çok önemli.

* Sağlıklı beslenme kurallarına ve uykumuza dikkat edeceğiz, spor yapacağız. Yani sağlıklı olmaya çalışmak, hapşıran birini gördüysek araya 1,5 metre mesafe koymaya çalışmak.

* Hasta olanların evde dinlenmesi, hapşıranların, bu tür hasta olanların maske takması, çok sokağa dolaşmaması, toplu yaşam yerlerine az gitmek, bu dönem seyahatten kaçınmak gibi bütün bu tedbirlere de uymak lazım. Burada kalsın daha başka ülkelere yayılmasın.

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CORONA VİRÜSÜNDE RİSKLİ KİŞİLER

* Solunum yolu enfeksiyonlarının örneğin gribin ağır seyredeceği riskli grupları biliyoruz. 65 yaş üstü kişiler, kronik böbrek, karaciğer hastalıkları olanlar, kanser tedavisi görenler, gebeler, erken çocukluk dönemindekiler.

* Sigara içenler için yine risk yüksek kabul ediliyor. Bu gruplarda daha ağır seyredeceğini tahmin edebiliyoruz.

* Bunlar yanı sıra bütün yaş gruplarındakilerin demin söylediğim tedbirlere dikkat etmesi ve özellikle yüksek ateşle seyreden, kas ağrısı olan, öksürüğü çok belirgin olan, balgamı olan hastaların mutlaka ve mutlaka hekime başvurmaları gerekiyor.”

CORONA VİRÜSÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ RİSKİ

* Kuzey yarımküre ülkelerinin hepsinde olduğu gibi bu mevsimde Türkiye'de mevsimsel grip görülüyor. Nezle bol miktarda var. Bunun bir kısmı zaten corona virüs ama bu türü değil. Bu türü gelmesin diye uğraşmak, tedbir almak lazım.

* Enflüenza (grip) için aşısı var. Çocuklarımızı iyi aşılıyoruz. Ama erişkin aşılamada rakamlarımız düşük. Bunun dışında Türkiye'nin eksikliği olduğunu zannetmiyorum. Bunun farkındalığını arttırmak. Bunun ötesinde devlet tarafından, THY tarafından alınacak tedbirler var.

* Dünya Sağlık Örgütü'yle işbirliğinde Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi şu anda vaka sayısı düşüklüğü nedeniyle gerek yok ama artış olursa termal kamerayla takipler olacak. Şüpheli görülenler kontrolden geçirilerek gerekenleri karantina altına almak gibi tedbirler alınacaktır.