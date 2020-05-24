Corona yasağının kalktığı ilk günde feci olay!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Bölümü'nde öğrenim gören Gözde Binbir (22) dün sabah saatlerinde erkek arkadaşı Mehmet Ceyhan (26) ve iki arkadaşı ile birlikte denize girmek için KKTC’deki Girne yakınlarında bulunan Alagadi plajına gitti.

Bölgedeki şiddetli rüzgar ve açık denizdeki dalgalara rağmen Binbir ile Ceyhan denize girdi.

İKİ GENÇ DE DALGALARIN ARASINDA KAYBOLDU

Birlikte denize giren Binbir ile Ceyhan bir süre içinde birbirinden uzaklaştı. Binbir'in dalgaların arasında batıp çıktığını gören Ceyhan o tarafa doğru yöneldi, ancak bir süre sonra o da dalgaların arasında kayboldu.

Karada bulunan arkadaşlarının sahil güvenlikten yardım istemeleri üzerine olay yerine sahil güvenlik botu ve arama kurtarma ekipleri geldi. Havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yapılan aramalar sonucunda iki saat sonra Binbir'in cesedine ulaşıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşadığı öğrenilen Binbir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

UYARMA FIRSATI BULAMADAN DENİZE KOŞTULAR

Binbir'in arkadaşları “Aslında hava çok rüzgarlı deniz dalgalıydı, biz piknik yapmak ve güneşlenmek için sahile gelmiştik. Gözde ve Mehmet bir anda soyunup denize koştular, onları uyarma fırsatı bulamadık, üç dört dakika içinde önce Gözde ardından onu bulmaya çalışan Mehmet kayboldu, şok olduk, hemen yardım istedik, hala olayın şokundayız” dedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

KKTC'nın Lapta kentinde yaşayan Ceyhan'ı ise arama kurtarma çalışmalarının sonuç vermediği ve kötü hava koşulları nedeniyle ara verildiği açıklandı.

FIRTINA UYARISINA DİKKAT

KKTC makamları fırtınanın devam ettiği sürece denize girilmemesi yönünde uyarılar yaptı.