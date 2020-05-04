Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Coronada 5G’ iddiasında ara karar… BTK’ya sorulacak

Antalya’dan sonra Kocaeli’nde de bir vatandaş 5G teknolojisi üreten ABD’li ve Çin’li şirketlere dava açtı. Kocaeli Tüketici Mahkemesi davayı kabul ederek BTK'ya, Türkiye’de bu teknolojinin kullanıp kullanılmadığını sordu.

Can ÖZÇELİK
12:17 -
Haberler Gündem
‘Coronada 5G’ iddiasında ara karar… BTK’ya sorulacak

Antalya’dan sonra Kocaeli’nde yaşayan Vedat Çalık isimli bir vatandaş da 5G teknolojisine dava açtı. Bu teknolojinin corona virüsünün yayılmasında etkili olduğu iddiasıyla açılan davayı yürütün Kocaeli Tüketici Mahkemesi ara kararını açıkladı.

Mahkeme, davalı ABD’li Microsoft ve Çin’li firma olan Huawie şirketinin davaya karşı cevap dilekçesini göndermesini istedi.

BTK’YA SORULACAK

Mahkeme kararında, 5G teknolojisinin Türkiye'de kullanılıp kullanılmadığının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ya sorulmasını istedi.

Kararda, “5G uygulamasının ülkemizde kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldığı takdirde ne zamandan beri hangi alanlarda kullanıldığı, aktif 5G antenlerinin bulunup bulunmadığı, bulunmakta ise nerelerde bulunduğu ve sayıları hususunda bilgi verilmesine” hükmedildi.

Mahkeme, zararlı olduğu iddiasıyla talep edilen, “5G ürünleri ile ilgili toplatma ile reklamlarının durdurulmasını” ise reddederek davayı erteledi.

İLGİLİ HABERCorona iddiası davalık oldu: '5G ile çalışan ürünlerin satışı durdurulsun' Corona iddiası davalık oldu: '5G ile çalışan ürünlerin satışı durdurulsun'

 

ABD Antalya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Çin Corona dava Kocaeli mahkeme Microsoft Teknoloji Türkiye
Son güncelleme: 12:33 04.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more