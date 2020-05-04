‘Coronada 5G’ iddiasında ara karar… BTK’ya sorulacak

Antalya’dan sonra Kocaeli’nde yaşayan Vedat Çalık isimli bir vatandaş da 5G teknolojisine dava açtı. Bu teknolojinin corona virüsünün yayılmasında etkili olduğu iddiasıyla açılan davayı yürütün Kocaeli Tüketici Mahkemesi ara kararını açıkladı.

Mahkeme, davalı ABD’li Microsoft ve Çin’li firma olan Huawie şirketinin davaya karşı cevap dilekçesini göndermesini istedi.

BTK’YA SORULACAK

Mahkeme kararında, 5G teknolojisinin Türkiye'de kullanılıp kullanılmadığının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ya sorulmasını istedi.

Kararda, “5G uygulamasının ülkemizde kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldığı takdirde ne zamandan beri hangi alanlarda kullanıldığı, aktif 5G antenlerinin bulunup bulunmadığı, bulunmakta ise nerelerde bulunduğu ve sayıları hususunda bilgi verilmesine” hükmedildi.

Mahkeme, zararlı olduğu iddiasıyla talep edilen, “5G ürünleri ile ilgili toplatma ile reklamlarının durdurulmasını” ise reddederek davayı erteledi.