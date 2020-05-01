Coronada yapılan nişan pahalıya patladı!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında kentte, nişan, düğün, sünnet, kına gecesi, piknik, sportif faaliyetler mevlid ve kandil kutlaması, Hıfzıssıhha Meclisi´nin aldığı kararla geçici olarak durduruldu.
Karara rağmen 18 Nisan günü 2 ayrı evde nişan ve yemek düzenlendiği belirlendi. İhbar üzerine evlere giden ekipler, nişan ve yemeğe katılan 36 kişiye 3 bin 150´şer lira para cezası kesti.
Toplam 113 bin 400 lira ceza kesilen 36 kişi hakkında ayrıca ‘toplum sağlığını tehlikeye atmak’tan soruşturma başlatıldı. DHA