Coronada yapılan nişan pahalıya patladı!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında kentte, nişan, düğün, sünnet, kına gecesi, piknik, sportif faaliyetler mevlid ve kandil kutlaması, Hıfzıssıhha Meclisi´nin aldığı kararla geçici olarak durduruldu.

Karara rağmen 18 Nisan günü 2 ayrı evde nişan ve yemek düzenlendiği belirlendi. İhbar üzerine evlere giden ekipler, nişan ve yemeğe katılan 36 kişiye 3 bin 150´şer lira para cezası kesti.

Toplam 113 bin 400 lira ceza kesilen 36 kişi hakkında ayrıca ‘toplum sağlığını tehlikeye atmak’tan soruşturma başlatıldı. DHA

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