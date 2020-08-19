Coronadan hayatını kaybeden AKP’li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Çumra ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Halit Oflaz 3 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğaz ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede corona virüsü testinin pozitif çıktığını, tedavisine başlandığını duyurmuştu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık durumu ağırlaşan Oflaz, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılarak, tedavisine devam edildi.

Entübe edilen ve tedbir amaçlı uyutulan Başkan Oflaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Halit Oflaz bugün Hacı Veyis Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazenin kabristana götürüldüğü esnada Halit Oflazı'ın babası cenaze aracına binerken, eşi ve annesinin ayakta durmakta zorlandığı gözlendi.

Evli ve dört çocuk babası Oflaz, 31 Mart yerel seçimlerinde Çumra ilçesinde AKP'den belediye başkanı seçilmişti.

DAVUTOĞLU'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'da Halit Oflaz'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Koronavirüs tedavisi gören Konya-Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Konyalı hemşehrilerime başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.